استاندار خوزستان بر ضرورت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی در محلات و مناطق محروم استان تاکید و خواستار مشارکت دستگاهها و خیرین برای حمایت از ورزش همگانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدمحمدرضا موالی زاده گفت: از آنجا که اهمیت ورزش محلات بر کسی پوشیده نیست، این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه دستگاهها قرار گیرد.
استاندار خوزستان افزود: زمینهای محلات فاقد امکانات اولیه از جمله چمن مصنوعی، روشنایی، حصار و سکو برای تماشاگران بوده و تنها یک زمین خشک و سخت محسوب میشوند که جوانان با کمترین امکانات در آن ورزش میکنند.
موالی زاده با بیان اینکه ورزش محلات روزی سرآمد بود و بسیاری از ورزشکاران ملی از همین فضاها برخاستهاند، تصریح کرد: باید از این قشر محروم که از حداقل امکانات محروم هستند، حمایت کنیم.
وی همچنین بر لزوم ساماندهی زمینهای ورزشی موجود و استفاده بهینه از آنها برای رشتههای مختلف از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی، شرکتها، ادارات و خیرین باید برای تجهیز این فضاها مشارکت کنند.
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: جامعه ما به نشاط نیاز دارد و باید با برنامهریزی مناسب، زمینههای لازم برای ورزش همگانی و راهپیماییهای خانوادگی فراهم شود.
وی از مسئولان مربوطه خواست تا با ارائه گزارش دقیق، روند توسعه و استانداردسازی زمینهای ورزشی را پیگیری و اطمینان حاصل کنند که این فضاها در بازههای زمانی مشخص به بهرهبرداری میرسند.