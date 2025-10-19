به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر در آبادان با ۱۰۵، خرمشهر با ۱۰۹، شادگان با ۱۴۲، ملاثانی با ۱۱۷، اهواز با ۱۱۰ و اندیمشک با ۱۱۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در کارون با ۱۵۶، هویزه با ۱۷۱ و بهبهان با ۱۷۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در هندیجان، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، ایذه، شوشتر، اندیکا، لالی، سوسنگرد، شوش و دزفول در وضع زرد و قابل قبول و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.