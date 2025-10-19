رئیس پلیس راه مازندران: محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۲۲ امشب، برای عبور احشام به مدت ۲۴ ساعت مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور کندوان به دلیل جابجایی احشام بومی‌های چالوس، از ساعت ۲۲ امشب یکشنبه ۲۷ مهر تا ساعت ۲۲ دوشنبه ۲۸ مهر از هر دو مسیر مسدود می‌شود.

سرهنگ عیادی از اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۲۲ امشب خبر داد.

وی تأکید کرد: رانندگان در این مسیر از تهران تا محدوده کندوان مجاز به تردد هستند و عبور از مسیر پل زنگوله تا شهرستان چالوس در این بازه زمانی ممنوع است. این افراد می‌توانند از محور فیروزکوه، محور هراز و آزادراه قزوین–رشت استفاده کنند.