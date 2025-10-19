پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: جهش تولید طلا دراستان با بهرهبرداری از معادن و احداث واحدهای صنعتی پیشرفته و تکمیل زنجیره طلا از اولویتهای توسعه صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه افزود: تکمیل زنجیره ارزش طلا در استان یک ضرورت بوده و با صدور مجوز برای واحدهای صنعتی پاییندستی با ظرفیت فرآوری بیش از ۱.۶ تن، افزایش سهم آذربایجانغربی در تولید و فرآوری طلا در کشور پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه رشد چشمگیر تولید طلا دراستان با بهرهبرداری از معادن فعال و آغاز به کار واحدهای صنعتی جدید، پیگیری میشود، تصریح کرد: تاکنون برای هشت معدن طلا در استان پروانه بهرهبرداری یا گواهی اکتشاف و گواهی کشف صادر شده و در حال حاضر پنج واحد شمش سازی با ظرفیت اسمی بیش از ۲ تن در سال در حال تولید شمش طلا هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اظهارداشت: این استان در تولید شمش طلا رتبه دوم کشور را دارد و با راهاندازی خطهای توسعهای اطمینان داریم مقام اول تولید شمش طلا در کشور را به آذربایجانغربی اختصاص خواهیم داد.
خیرخواه با اشاره به چالشهای این بخش اضافه کرد: تأمین سرمایه در گردش، مهمترین نیاز واحدهای تولید طلاست.
وی خاطرنشان کرد: چنین واحدهایی برای حفظ تداوم تولید، علاوه بر سرمایه ثابت، به حدود پنج هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز دارند.
خیرخواه گفت: با پیگیریهای انجام شده و به تدبیر استاندارآذربایجان غربی مقرر شده ۱۰ درصد از تولید طلای معدن شوران بهعنوان مواد اولیه و سرمایه در گردش، دراختیار واحدهای پاییندستی طلا دراستان قرار گیرد که فرایند اجرایی آن در حال تدوین و تکمیل است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی با اشاره به شناسایی ذخیره ۵۲ میلیون تنی کانسنگ طلا دراستان اظهار کرد: طبق ارزیابی انجام شده ۱۴۰ تن طلای خالص دراین ذخایر وجود دارد که میتواند برای سالهای متمادی موجب ثروتآفرینی و اشتغال پایدار دراستان شود.
خیرخواه درادامه به انعقاد تفاهمنامه مشترک با سازمان فنی و حرفهای و ایمیدرو اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهمنامه، آموزش نیروی انسانی بهصورت همزمان پیگیری میشود تا زنجیره تولید طلا دراستان بهطورکامل و تخصصی تکمیل شود.