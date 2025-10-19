پخش زنده
نشست اعضای شورای روابط خارجی استان یزد به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست شورای روابط خارجی استان یزد، دهستانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به اینکه استان یزد از یکم تا سوم آبانماه میزبان سفرای کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن خواهد بود، گفت: در این نشست، شرح وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط برای میزبانی هرچه بهتر این رویداد تشریح شد.
وی با بیان اینکه حضور سفرای آ. سه. آن در استان یزد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با هماهنگیهای انجامشده، تلاش میکنیم تا میزبانی شایستهای از این هیأت دیپلماتیک داشته باشیم.
دهستانی تأکید کرد: مقرر شد این سفر صرفاً با رویکرد اقتصادی برگزار نشود، بلکه در حوزههای علم و فناوری، دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری نیز برنامهریزیهای لازم انجام گیرد تا در نهایت منجر به تدوین یک سند اجرایی جامع شود و استان یزد بتواند حداکثر بهره را از این حضور ببرد.
وی با اشاره به اینکه یزد به عنوان استان یزد بهرهور کشور باید این ویژگی را در میزبانی چنین رویدادهایی نشان دهد، افزود: همزمان با سفر سفرای آ. سه. آن، لازم است فضاسازی مناسبی در سطح شهر انجام شود و با پیوست رسانهای مؤثر و همکاری صدا و سیما، زمینه امیدآفرینی و معرفی ظرفیتهای استان یزد فراهم شود..
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای مختلف استان یزد، نیز به ارائه دیدگاهها، برنامهها و اقدامات پیشنهادی خود برای برگزاری مطلوب این رویداد بینالمللی پرداختند.
گفتنی است، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن) در ابتدا با عضویت پنج کشور سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین و با هدف تقویت همبستگی منطقهای، توسعه همکاریهای مشترک و گسترش تجارت بر پایه صادرات تشکیل شد و هماکنون بیش از ۶۷۸ میلیون نفر جمعیت دارد.