انحراف یک دستگاه اتوبوس از مسیر در محور سبزوار - مشهد، تا کنون یک کشته و ۱۸ مصدوم بستری برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: در این حادثه که دیشب در محدوده بین روستا‌های هاشم‌آباد و صالح‌آباد رخ داد، ۴۰ نفر مصدوم شدند که از این تعداد نوزده مصدوم به بیمارستان اعزام و بقیه به طور سرپایی درمان شدند .

دکتر کافی افزود: پس از انتقال مصدومان به بیمارستان شهید بهشتی سبزوار، یکی از مصدومان که خانم مسنی بود، دیشب جان باخت و دو نفر از مصدومان نیز هم اکنون در آی سی یو بستری هستند.

او ادامه داد: ۱۶ مصدوم دیگر نیز در بخش‌های ارتوپدی و اعصاب بستری و تحت درمان هستند.