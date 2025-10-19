پایان ناشنوایی در کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قرارمان بیمارستان خلیلی شیراز ساعت ۹ صبح بود. دکتر سید بصیر هاشمی فوق تخصص گوش حلق و بینی میگوید سالانه صدای زندگی را به گوش بیش از ۱۵۰ ناشنوا میرساند.
دکتر سید بصیر هاشمی میگوید این کار را با کاشت حلزون شنوایی در ساقه مغز ناشنوایان انجام میدهد و تاکنون دو هزار و ۶۵۴ بیمار را شنوا کرده است.
بیشترین بیمارانی که شنوا شدهاند کودکان و نوجوانان هستند.
دکتر برایم توضیح میدهد که به طور متوسط از هر هزار نفر در بدو تولد، یک کودک ناشنوا به دنیا میآید و در ۳۰ سال گذشته کاری برای بازگشت شنوایی به کودکان و یا دیگر افراد ناشنوا انجام نمیشد، اما با انجام تحقیقات و پیشرفت علم با کاشت حلزون شنوایی این نعمت خدادادی به فرد باز میگردد.
دکتر هاشمی از مطالعات و پژوهش در حوزه ناشنوایی و کاشت حلزون شنوایی خبر داده و میگوید: عفونتهای بعد از تولد یکی دیگر از دلایل ناشنوایی بوده بدین صورت که نوزاد پس از تولد ممکن است دچار منژیت، عفونت خونی، زردی و یرقان بالا و ضربه شود که در نهایت به ناشنوایی منتهی گردد.
همچنین از هر ۵۰ نوزادی که در آی سی یو نوزادان بستری میشوند یک نوزاد امکان ناشنوا شدن را دارد بنابراین با غربالگری که در استان فارس به خوبی در انجام است این نوزادان زودتر از موعد شناسایی خواهند شد تا کار کاشت حلزون را در زمان خود انجام دهند.
دکتر هاشمی با اشاره به اینکه بهترین زمان درمان برای نوزادان ناشنوا تا حداکثر دو سالگی است، میگوید: پس از تشخیص و غربالگری و توانبخشی کار جراحی برای کاشت حلزون شنوایی انجام میشود و بعد از آن با توان بخشی گفتاری و تربیت شنیداری بیماران قادر خواهند بود همچون کودکان عادی بشنوند و صحبت کنند.
علیرضا کودک ناشنوایی بوده که پس از کار گذاشتن حلزون شنوایی در ساقه مغز توانسته برای نخستین پس از ۳ سال صدای مادرش را بشنود و از سکوت پا به دنیای پُرصدا بگذارد.
مادرش میگوید پس از عمل حتی گفتارش هم بازیابی شده و علیرضا حالا پس از ماهها تمرین میتواند حرف بزند و مادرش را صدا کند.
دکتر بصیر هاشمی درخصوص کاشت حلزون شنوایی برای درمان ناشنوایی بزرگسالان هم میگوید: گروه دیگر بزرگسالانی هستند که در طول زندگی خود بنابه دلایل مختلفی نظیر تصادفات رانندگی، بیماری و… دچار ناشنوایی میشوند.
پزشک توضیحاتش را این گونه کامل میکند: برای کاشت حلزون شنوایی باید فرد دارای ناشنوایی دوطرفه و مطلق باشند از اینرو پس از تشخیص و معاینه با کاشت حلزون شنوایی مشکل این دسته از افراد نیز برطرف خواهد شد.
دکتر هاشمی با بیان اینکه دستگاه حلزون شنوایی بسیار گران قیمت است، تأکید میکند: نزدیک به ۱۲ هزار دلار هزینه هر دستگاه بوده که با حمایت وزارت بهداشت و درمان و هیئت امنای ارزی به صورت تقریبا رایگان در اختیار کسانی که در کمیسیونها تایید شوند، قرار میگیرد و متقاضیان تنها هزینه جراحی و بیمارستان را پرداخت میکنند.
اما تیم دکتر سید بصیر هاشمی به این شیوه هم بسنده نکرده و پا را فراتر گذاشته و با شیوهای پیچیدهتر و جدیدتر به یاری ناشنوایان آمدهاند.
به گفته دکتر سید بصیر هاشمی این شیوه برای بیمارانی است که کاشت حلزون برایشان مفید نبوده و با تحریک هستههای شنوایی، صدای زندگی را به گوش ناشنوایان میرسانند.
این فلوشیپ گوش و حلق و بینی میگوید این کار را با کاشت الکترود شنوایی در انجام میدهد.
پزشک برایم توضیح میدهد که در این شیوه به جای حلزون شنوایی، الکترود شنوایی در ساقه مغز ناشنوایان کار گذاشته میشود.
از دکتر سید بصیر هاشمی فوق تخصص گوش حلق و بینی پرسیدم آیا برای همه ناشنوایان میتوان این روش را به کار برد؟
پاسخ دکتر بر اهمیت و پیچیدگی کارش افزود. به گفته وی تنها بیمارانی که تومور دو طرفه عصب شنوایی داشته و به علت آن شنوایی شان را از دست دادهاند میتوانند از این شیوه نوین استفاده کنند.
به گفته دکتر صفاریان جراح مغز و اعصاب در این شیوه ابتدا باید تومورها را بدون هیچ عارضهای از جمجمه بیمار خارج کند و الکترود شنوایی را در ساقه مغز بکارد و
رضایی جوان ۳۰ سالهای که عمل خروج تومورهایش در بیمارستان شهید چمران شیراز با موفقیت انجام شده و کاشت الکترود در ساقه مغزش او را شنوا ساخته است.
به گفته دکتر بصیر هاشمی با این شیوه حالا میتوان پایان ناشنوایی در کشور را ادعا کرد.