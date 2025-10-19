در حالی که جاده‌ها همچنان بیشترین تلفات انسانی را در شبکه حمل‌ونقل به خود اختصاص می‌دهند، کارشناسان می‌گویند بسیاری از استاندارد‌های ایمنی قطار‌ها قابل انتقال به جاده‌هاست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ درحاشیه نمایشگاه بین المللی تجهیزات ریلی هند که با حضور کارشناسان بیش از پنجاه کشور جهان در محل دائمی نمایشگاه‌هایی دهلی نو برگزارشد از کارشناسان و تحلیلگران حمل ونقل ریلی یک سوال پرسیدیم که آیا می‌توان ایمنی قطار‌ها را به جاده‌ها آورد؟

ایمنی در راه‌آهن همواره بالاتر از شبکه جاده‌ای بوده و آمار جهانی نشان می‌دهد احتمال مرگ‌ومیر در سفر‌های ریلی ده‌ها برابر کمتر از سفر‌های جاده‌ای است. به گفته کارشناسان حمل‌ونقل، علت این تفاوت تنها جنس خط آهن یا نوع وسیله نقلیه نیست بلکه نظام پیشرفته کنترل مدیریت سرعت و حذف خطای انسانی در راه‌آهن است.

کارشناسان می‌گویند استفاده از فناوری‌هایی همچون سامانه‌های هشدار پیش از تصادف، کنترل مرکزی مسیر، ترمز اضطراری خودکار و سامانه‌های هوشمند نظارت بر سرعت در جاده‌ها می‌تواند ایمنی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

به گفته تحلیلگران حمل‌ونقل، راه‌آهن با استفاده از سیگنال‌دهی دیجیتال، کنترل متمرکز حرکت و برنامه‌ریزی دقیق مسیر‌ها توانسته تصادفات را به حداقل برساند؛ الگو‌هایی که امروز بسیاری از کشور‌ها برای کاهش تلفات جاده‌ای به آن روی آورده‌اند.

کارشناسان معتقدند آینده ایمنی جاده‌ها به هوشمندسازی تردد و کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری انسانی گره خورده است؛ همان رویکردی که سال‌هاست در شبکه راه‌آهن اجرا می‌شود.