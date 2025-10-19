پخش زنده
مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: تاکنون ۲۵ درصد زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در خوزستان ثبت نام مقدماتی خود را انجام دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد امین یاقوت با اشاره به آغاز پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر ماه گفت: دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ سیام آذر ماه سال ۱۳۸۶ میتوانند جهت مشرف شدن به خانه خدا و انجام اعمال مناسک حج پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
او با بیان اینکه تاکنون ۲۵ درصد متقاضیان حج در خوزستان ثبت نام مقدماتی خود را انجام دادهاند افزود: واجدین شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام و سپس با مراجعه به بخش حج تمتع و انتخاب گزینه پیش ثبتنام، تأیید مندرجات و با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبتنام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به اینکه یک چهارم سهمیه حجاج کشور متعلق به استان خوزستان است گفت: عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵ از اوایل ماه ذیالقعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.