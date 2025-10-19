معاون محیط زیست استان یزد: سگ‌های ولگرد از معضلات جدی زیست‌محیطی به شمار می‌روند و کارشناسان محیط زیست آنها را به‌عنوان گونه‌های مهاجم می‌شناسند.

حبیبی پوردر گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب در طبیعت، گفت: سگ‌های ولگرد از معضلات جدی زیست‌محیطی به شمار می‌روند و کارشناسان محیط زیست آنها را به‌عنوان گونه‌های مهاجم می‌شناسند.

وی افزود: متأسفانه جمعیت این حیوانات در طبیعت رو به افزایش است و مشاهده شده که به‌صورت گله‌ای به آهو‌ها حمله کرده و همچنین جمعیت جوندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

حبیبی‌پور با بیان اینکه سگ‌های بلاصاحب از طریق فضولات خود می‌توانند بیماری‌های مختلفی را در طبیعت منتشر کنند، اظهار داشت: این مسئله علاوه بر تهدید سلامت زیست‌بوم، می‌تواند موجب آسیب به گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی شود.

معاون محیط زیست استان یزد با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان گفت: توصیه مؤکد کارشناسان محیط زیست آن است که مردم از هر اقدامی که موجب افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب می‌شود، خودداری کنند.

وی در ادامه افزود: شهروندان باید در دفع و مدیریت پسماند‌ها نهایت دقت را داشته باشند، چراکه پسماند‌های رهاشده در محیط می‌تواند موجب جلب سگ‌ها و گربه‌ها و افزایش جمعیت آنها شود.

حبیبی‌پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرداری‌ها خدمات مطلوبی در جمع‌آوری پسماند ارائه می‌دهند و ضروری است مردم در زمان و مکان تعیین‌شده، پسماند‌های خود را خارج از منزل قرار دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری شود و از جلب حیوانات ولگرد جلوگیری شود.