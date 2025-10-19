پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش رامشیر از راه اندازی چمن مصنوعی و کفپوش ورزش در ۶ مدرسه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده با اشاره به راه اندازی چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی در ۶ مدرسه رامشیر اظهار کرد: عملیات زیرسازی چمن مصنوعی مدارس ملاصدرا، شهید مطهری، شهید جمالی پور، پنجم آذر و هنرستان کار و دانش دارالفنون در مرحله پایانی قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره ساخت زمین تایل کورت (کف پوش ورزشی) در دبیرستان هیئت امنایی طوبی، افزود: تایل کورت در برابر سرما، گرما و رطوبت مقاوم بوده و در برابر اشعه UV محافظت شده است و قابلیت این را دارد که انواع تجهیزات ورزشی بر روی آن نصب شود.
صفایی زاده با تاکید بر استمرار طرحهای ورزشی در مدارس، بیان داشت: اتاق درس تربیت بدنی در دبستان هیئت امنایی شهید سید فیاض و مهاجرین راه اندازی خواهد شد.