به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده با اشاره به راه اندازی چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی در ۶ مدرسه رامشیر اظهار کرد: عملیات زیرسازی چمن مصنوعی مدارس ملاصدرا، شهید مطهری، شهید جمالی پور، پنجم آذر و هنرستان کار و دانش دارالفنون در مرحله پایانی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره ساخت زمین تایل کورت (کف پوش ورزشی) در دبیرستان هیئت امنایی طوبی، افزود: تایل کورت در برابر سرما، گرما و رطوبت مقاوم بوده و در برابر اشعه UV محافظت شده است و قابلیت این را دارد که انواع تجهیزات ورزشی بر روی آن نصب شود.

صفایی زاده با تاکید بر استمرار طرح‌های ورزشی در مدارس، بیان داشت: اتاق درس تربیت بدنی در دبستان هیئت امنایی شهید سید فیاض و مهاجرین راه اندازی خواهد شد.