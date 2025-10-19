پخش زنده
امروز: -
تعداد شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای بازار سرمایه از ۳۴۴ شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۵۵ شرکت در پایان شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، تعداد نهادهای مالی تخصصی فعال تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۱۲۴۹ نهاد افزایش یافت که نسبت به پایان مرداد ماه با ۱۲۴۵ نهاد، ۴ نهاد جدید به این مجموعه افزوده شده است. این تعداد در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۱۲۱۵ نهاد مالی بود.
سهم صندوقهای سرمایهگذاری
از حیث تعداد، صندوقهای سرمایهگذاری همچنان سهم بالای حدود ۴۳ درصدی را در میان نهادهای مالی به خود اختصاص دادهاند. استقبال سرمایهگذاران از این نهاد مالی بهعنوان مقصد سرمایهگذاری روند صعودی تعداد آنها را استمرار بخشیده و تعداد آنها به ۵۳۷ نهاد در پایان شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در پایان سال گذشته ۵۱۸ و در پایان مرداد امسال ۵۳۴ نهاد بوده است.
شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها
دادههای این گزارش آماری نشان میدهد تعداد شرکتها و هلدینگهای سرمایهگذاری از ۳۴۴ شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۵۵ شرکت در شهریور امسال رسیده است. تعداد این نوع نهاد مالی در پایان مرداد امسال ۳۵۴ بود. در شهریور ۱۴۰۴ یک شرکت سرمایهگذاری و هلدینگ جدید مجوز فعالیت گرفت.