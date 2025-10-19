پخش زنده
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری یزد: بهرهبرداری از خط پردازش ۳۰۰ تنی پسماند خانگی، اصلاح، تجهیز و تکمیل این خط، از جمله اقدامات شاخص بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در یکصد و پنجاه و یکمین نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، اقدامات انجامشده و در دست اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، فاطمه زارع رئیس کمیسیون و نماینده شورا در این سازمان، ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان پسماند، این اقدامات را گامی ارزشمند در مسیر تحقق مدیریت پایدار شهری دانست.
زارع در این نشست با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان مدیریت پسماند در سالهای اخیر، گفت: «راهاندازی و بهروزرسانی خطوط پردازش پسماند از مهمترین دستاوردهای این سازمان است.» وی افزود: بهرهبرداری از خط پردازش ۳۰۰ تنی پسماند خانگی، اصلاح، تجهیز و تکمیل این خط، احداث اتاق کنترل کارخانه و اجرای طرح خط شستوشو و نظافت تجهیزات از جمله اقدامات شاخص در این حوزه بوده است.
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری همچنین به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات سازمان اشاره کرد و گفت: «رونمایی از دو دستگاه تریلر سمی برای ساماندهی پسماند خانگی، خرید باسکول ۶۰ تنی، لودر، کشنده تریلر و سایر ماشینآلات، در کنار بهسازی مسیرهای دسترسی به کارخانه و احداث سایت تخمیر و تثبیت مواد آلی برای فرآیند کمپوست، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری مجموعه داشته است.»
زارع از طرحهای محیط زیستی و آموزشی سازمان نیز بهعنوان بخش دیگری از فعالیتهای مؤثر یاد کرد و گفت: «برگزاری همایش ملی پلاستیک و محیط زیست، برنامههای پاکسازی طبیعت، توزیع بیش از سه هزار باکس تفکیک کاغذ باطله در مدارس و ادارات و اجرای طرح آموزش تفکیک زباله در مدارس یزد، از جمله اقدامات فرهنگی و آموزشی این سازمان بوده است.»
وی با اشاره به قراردادها و همکاریهای جاری سازمان خاطرنشان کرد: «انعقاد قراردادهایی همچون روشنایی کارخانه کمپوست، ساخت و نصب اتاق کمپرسی، زندهگیری سگهای بلاصاحب و فروش لاستیک فرسوده، از جمله فعالیتهای جاری سازمان است.»
زارع در ادامه به برنامههای در دست اقدام سازمان پسماند پرداخت و گفت: «انعقاد تفاهمنامه با وزارت کشور، شهرداری، استانداری، شرکت سیمان و سازمان مدیریت پسماند برای راهاندازی خط تولید RDF (سوخت مشتق از ریجکت پسماند)، پیگیری احداث خط پیرولیز لاستیک با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد سه جایگاه ثابت جمعآوری پسماند خشک، اجرای پروژه پایلوت مخازن زیرزمینی، تولید گرانول کمپوست و احداث ایستگاه انتقال پسماند در سایت جنب باسکول، از جمله طرحهای آینده سازمان است.»
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اینکه مدیریت اصولی پسماند از ارکان توسعه پایدار شهری است، گفت: «اجرای این پروژهها علاوه بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ محیط زیست، میتواند یزد را به الگویی موفق در حوزه مدیریت نوین پسماند در کشور تبدیل کند.»