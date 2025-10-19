پخش زنده
روایت زندگی «ناصر تقوایی» در «مستند فرهنگ»، برنامههای «نیستان»، در «سرزمین من» و نکوداشت دکتر یاحقی در برنامه فرهنگی ـ ادبی «ققنوس» از جمله برنامههایی هستند که امروز از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مستند فرهنگ» با روایت زندگی و آثار هنری ناصر تقوایی، کارگردان برجسته سینمای ایران یکشنبه ۲۷ مهر به تهیه کنندگی حمیرا فراتی از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این مستند، حمیرا فراتی تهیه کننده و راوی برنامه با بهرهگیری از صدای خودِ تقوایی، از مسیر پر فراز و فرود زندگی شخصی و هنری او سخن میگوید و به زندگی و میراث هنری ناصر تقوایی، فیلمساز، عکاس و نویسنده برجسته سینمای ایران پرداخته با بهرهگیری از آرشیو صوتی صدای تقوایی، با شیوهای داستانی و خودگویانه، روایت مسیر زندگی و هنری او را از زبان خودش بازآفرینی کرده است.
این مستند، نگاهی انسانی و درونی به چگونگی شکلگیری اندیشههای سینمایی خالق «ناخدا خورشید» دارد و به فراز و فرودهای زیست شخصی و حرفهای او میپردازد.
«مستند فرهنگ» را ساعت۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه «نیستان»
استاد رشید وطندوست، خواننده سرشناس اپرا و هنرمند آذریزبان، مهمان مجله رادیویی موسیقیایی «نیستان» رادیو فرهنگ شد.
او در این برنامه رادیویی درباره مسیر هنری خود، پیوند موسیقی آذری و اپرای ایرانی و نقش آموزش آوازی در حفظ هویت فرهنگی و از فراز و فرودهای پنج دهه فعالیت هنری خود، آثار ماندگار اپرایی که در آنها ایفای نقش کرده و مسئولیت امروز خود در انتقال دانش آواز کلاسیک به نسل جوان سخن گفت.
استاد رشید وطندوست، از نامداران عرصهی آواز و اپرای ایران، در خانوادهای اهل موسیقی در تبریز چشم به جهان گشود. او از کودکی با نغمه و نوا انس داشت و تنها پنجسال داشت که به دنیای اپرا علاقهمند شد. در هفتسالگی نخستین تمرینهای خوانندگیاش را آغاز کرد و با پشتکار و ذوق مثالزدنی، مسیر حرفهای خود را در عرصه هنر آواز هموار ساخت.
او پس از اخذ دیپلم برای ادامه مسیر هنریاش به تهران رفت و به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد. در پایتخت، به پیشنهاد منوچهر بیگلری، در آزمون هنرستان آواز رودکی شرکت کرد و پس از قبولی، نزد استاد ایتالیایی میکل کازاتو سه سال به فراگیری فنون آواز کلاسیک، سلفژ و تربیت صدا پرداخت. همین دوره، نقطهی عطفی در پرورش صدای او و ورودش به دنیای حرفهای اپرا بود.
وطندوست در حدود سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ به اپرای تهران پیوست و در فاصلهی نزدیک به یک دهه، در بیش از ۳۶ اپرا نقشآفرینی کرد.
رشید وطندوست حدود بیست سال سولیست ارکستر سمفونیک تهران به رهبری زنده یاد حشمت سنجری و ده سال نیز سولیست ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی بود و در کنار آن با ارکستر رادیو و تلویزیون ملی ایران همکاری مؤثری داشت.
او در سال ۱۳۶۷ موفق به دریافت نشان درجه یک هنری از شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و امروز به آموزش آواز کلاسیک در مراکز هنری و دانشگاهی مشغول است.
در شهریور ۱۴۰۰ نیز از این هنرمند پیشکسوت در مراسم تجلیل از هنرمندان فعال در عرصه دفاع مقدس در کنار چهرههایی همچون زندهیاد عزتالله مهرآوران، حسین نوری و رضا برجی قدردانی شد.
برنامه «نیستان» با هدف معرفی چهرههای موسیقی و فرهنگ بومی، آشناهایی با سبکها و بزرگان موسیقی و نقش موسیقی در زندگی به تهیه کنندگی یلدا احتشامی شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «سرزمین من»
مجله رادیویی «سرزمین من» یکشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ به تهیهکنندگی و سردبیری محمدرضا حاجحیدری از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود.
این برنامه در قالب گفتوگوهای کارشناسی، به مرور رویدادهای تاریخی، تحولات منطقهای و میراث ارزشمند ملی میپردازد.
در برنامه امروز «سرزمین من»، که رویکردی تحلیلی و فرهنگی دارد، شنوندگان رادیو فرهنگ با بخشهای متنوعی همراه خواهند بود.
در بخش «یادها و یادگارها» محمدرضا مختاریاصفهانی ـ نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ـ به بررسی رویدادهای مهم تاریخی روز ۲۷ مهر در ایران میپردازد و نقش آن رخدادها را در تحولات تاریخ معاصر مرور میکند.
در ادامه، بخش «آنسوی تاریخ» با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به تحلیل تحولات اخیر منطقه میپردازد و جایگاه ایران را در معادلات سیاسی پیرامونی تبیین میکند.
بخش گفتوگوی دیگر برنامه با حضور حجتالاسلام دکتر مهدی هادی، کارشناس روانشناسی از مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ادامه مییابد؛ او در این گفتوگو به سازوکارهای روانی مشارکت اجتماعی و پویایی فرهنگی جامعه ایرانی اشاره میکند.
در بخش میراث فرهنگی نیز، مجتبی گهستونی، پژوهشگر میراث، درباره محوطه تاریخی کولفرح سخن میگوید و اهمیت این اثر تاریخی در روایت تمدن ایذه را تشریح میکند.
همچنین سلمانپور، مدیر موزه ایذه، از ظرفیتهای موزههای محلی در حفظ و معرفی میراث باستانی این خطه گزارش میدهد.
برنامه زنده رادیویی «سرزمین من» با نویسندگی، سردبیری و تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ روی آنتن میرود.
برنامه «ققنوس»
برنامه فرهنگیـادبی «ققنوس» به تهیهکنندگی مریم مردانی، یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ پخش میشود و مخاطبان را با تازهترین رویدادهای ادبی کشور، از فراخوان مجموعه داستانهای کوتاه «درنگ» تا آیین نکوداشت مقام علمی دکتر محمدجعفر یاحقی، همراه میکند.
در تازهترین قسمت از برنامهی «ققنوس» که با هدف پیوند ادبیات معاصر با جریانهای فرهنگی در رادیو فرهنگ پخش میشود، گفتوگوهایی با شماری از چهرههای فعال حوزهی ادبیات در نظر گرفته شده است.
در بخش نخست، با خلیل اسماعیلی دبیر فراخوان و ویراستار دربارهی جزییات و هدفگذاری فراخوان مجموعه داستانهای کوتاه و خیلی کوتاه با عنوان «درنگ» گفتوگومی شود.
این مجموعه، فرصتی برای نویسندگان جوان فراهم میکند تا آثاری خلاقانه و موجز را در چارچوب تازهای از روایت عرضه کنند.
در ادامه، دکتر کاوه خورابه معاون علمیـپژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از برگزاری آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، خبر میدهد و نقش او را در ترویج فرهنگ ایرانزمین و گسترش پژوهشهای ادبی مرور میکند.
در بخش پایانی برنامه نیز با دکتر خالصی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، گفتوگو میشود و به تحلیل کتاب تازهی خود با عنوان «ما از پریدگان، ما از پرندگان» میپردازد؛ اثری که شامل یازده مقاله در نقد و بررسی شعر منصور اوجی است و نگاهی نوین به زبان و ذهنیت شاعر ارائه میدهد.
برنامهی «ققنوس» با سردبیری و تهیه کنندگی مریم مردانی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم شنوندگان میشود.