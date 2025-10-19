پخش زنده
رعایت اصول بهداشتی مهمترین راه پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان یکی از بیماریهای مهم و قابل انتقال بین پرندگان است که میتواند خسارات قابل توجهی به صنعت طیور وارد کند.
عباس گنجی با اشاره به آغاز فصل شیوع بیماریهای ویروسی از جمله آنفلوانزای فوقحاد بین پرندگان افزود: این بیماری بیشتر در پرندگان مهاجر، مرغهای بومی، اردکها و غازهای اهلی مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال این ویروس به انسان در کشور گزارش نشده است. گفت: شهروندان باید از خرید و نگهداری پرندگان از منابع غیرمجاز و تماس مستقیم با پرندگان تلفشده یا بیمار خودداری کنند.
گنجی با اشاره به علائم بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان افزود: بیحالی، بیاشتهایی، تغییر رنگ تاج و ساق پا، تلفات ناگهانی و کاهش تولید تخم از نشانههای اصلی شیوع این بیماری در پرندگان است که ضروری است شهروندان در صورت مشاهده این علائم بین پرندگان، فوراً به دامپزشکی یا شبکه بهداشت اطلاع دهند.
مدیر کل دامپزشکی استان رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از تماس با پرندگان مشکوک مهمترین راه پیشگیری از آنفلوانزای فوقحاد پرندگان عنوان کرد و گفت: واکسیناسیون پرندگان، استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام تماس با پرندگان، شستوشوی دقیق دستها، و اجتناب از ورود به محلهای تجمع پرندگان از دیگر اقدامات اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع این بیماری در استان است.
گنجی گفت: دستگاههای اجرایی نظیر حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان با همکاری اداره کل دامپزشکی در پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام نظیر آنفلوآنزای فوق حاد طیور میتوانند موثر باشند.
وی افزود: به اطلاع همه هم استانی هامی رساند، آنفلوآنزای فوق حاد طیور خوشبختانه تا کنون در استان گزارش نشده است.