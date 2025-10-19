پخش زنده
مدیر جهادکشاورزی هشترود گفت: تاکنون ۸۰ درصد کود اوره مورد نیاز کشاورزان این شهرستان برای کشت پاییزه سال زراعی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمد علیزاده با بیان اینکه سهمیه ابلاغی هشترود از کود اوره هشت هزار و ۳۶۲ تن است گفت: تاکنون مقدار ۶ هزار و ۶۰۰ تن کود اوره از مجموع سهمیه مزبور توسط کارگزاران بخش خصوصی و اتحادیه تعاون روستایی خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.
وی توزیع و استفاده از کود اوره در حوزه کشاورزی را گامی در جهت پایداری تولید و افزایش بهرهوری مزارع دیم عنوان و اظهار کرد:مدیریت جهاد کشاورزی هشترود تلاش میکند تا موعد مقرر کشت پاییزه این کودها را توزیع کند.
علیزاده ادامه داد: تاکنون بیش از پنج هزار تُن کود اوره بین زارعین شهرستان توزیع شده است.
وی توزیع به موقع و متوازن نهادههای کودی را از مهمترین عوامل موفقیت کشاورزان در آغاز فصل زراعی جدید دانست و اضافه کرد: این مهم براساس توصیه مرکز تحقیقات مبنی بر مصرف کود در پاییز با دستور و مساعدت و پیگیریهای وزیر محترم جهاد کشاورزی و تاکید بر مصرف به موقع کود در فصل پاییز عملیاتی شده است.
وی مجموع اراضی قابل کشت شهرستان هشترود را ۱۳۷ هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: به طور متوسط سالانه بیش از ۲۸۰ هزار تن انواع محصولات در شهرستان تولید میشود.