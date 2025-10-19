به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمد علیزاده با بیان اینکه سهمیه ابلاغی هشترود از کود اوره هشت هزار و ۳۶۲ تن است گفت: تاکنون مقدار ۶ هزار و ۶۰۰ تن کود اوره از مجموع سهمیه مزبور توسط کارگزاران بخش خصوصی و اتحادیه تعاون روستایی خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.

وی توزیع و استفاده از کود اوره در حوزه کشاورزی را گامی در جهت پایداری تولید و افزایش بهره‌وری مزارع دیم عنوان و اظهار کرد:مدیریت جهاد کشاورزی هشترود تلاش می‌کند تا موعد مقرر کشت پاییزه این کود‌ها را توزیع کند.

علیزاده ادامه داد: تاکنون بیش از پنج هزار تُن کود اوره بین زارعین شهرستان توزیع شده است.

وی توزیع به موقع و متوازن نهاده‌های کودی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشاورزان در آغاز فصل زراعی جدید دانست و اضافه کرد: این مهم براساس توصیه مرکز تحقیقات مبنی بر مصرف کود در پاییز با دستور و مساعدت و پیگیری‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی و تاکید بر مصرف به موقع کود در فصل پاییز عملیاتی شده است.

وی مجموع اراضی قابل کشت شهرستان هشترود را ۱۳۷ هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: به طور متوسط سالانه بیش از ۲۸۰ هزار تن انواع محصولات در شهرستان تولید می‌شود.