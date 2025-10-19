پخش زنده
تفاهم نامه همکاری بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه سنت پترزبورگ روسیه امضا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تفاهم نامه همکاری بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه سنت پترزبورگ روسیه امضا شد .
در این تفاهم نامه مقرر شده از دفتر منطقه مشترک ایران و روسیه برای علم سنجی در این دانشگاه ایجاد تا نشریات روسی از این طریق نمایه شود.
محمد مهدی علویان مهر رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: هر آنچه در حوزه استنادی از جمله پایش علم رتبه بندیها وجود دارد برای روسیه و کشورهای حوزه بریکس از جمله چین ، برزیل ، آفریقای جنوبی و هند از مسیر روسیه انجام میدهیم .
در این تفاهمنامه مقرر شد دفتر منطقهای همکاری ایران و فدراسیون روسیه در حوزه علم سنجی تا پایان سال میلادی در دانشگاه معدن سنت پترزبورگ افتتاح شود .