به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مشهدی تیمورهاشمی پدر شهید سرهنگ دوم محمد هاشمی در ۹۲ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست و پس از تشییع در قطعه صابرین آرامستان قاضی زاده این شهر به خاک سپرده شد.

سرهنگ دوم محمد هاشمی، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان در ۶ دی ۱۳۹۳ در درگیری با سارقان مسلح در گلپایگان به شهادت رسید.

همچنین پیکر پدر شهید روحانی شهید محمد حسن سیفی پس از تشییع در قطعه صابرین آرامستان روستای سعید آباد گلپایگان به خاک سپرده شد.

حاج محمد علی سیفی پدر شهید محمد حسن سیفی در ۹۳ سالگی به علت کهولت سن درگذشت

روحانی شهید محمد حسن سیفی سوم اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۸ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.