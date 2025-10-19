به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، داود سوری بابیان اینکه توسعه معابر و راه‌های روستایی، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت روستا‌های استان دارد گفت: آسفالت معابر روستایی گامی به سوی بهبود کیفیت زندگی روستائیان است وبه تسهیل عبور و مرور کمک می‌کند.

او افزود: در ادامه طرح نهضت آسفالت در روستا‌های شهرستان همدان، فاز دوم بهسازی و آسفالت معابر روستای علی آباد ورکانه شامل زیرسازی و آسفالت معابر به مساحت ۲ هزار و۵۰۰ مترمربع انجام شد.

سوری تاکید کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات واگذاری زمین و قیر اختصاص یافته اجرا شد.