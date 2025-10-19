پخش زنده
در دیدار معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با استاندار آذربایجانغربی راهکارهای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمودرضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در راستای تقویت همکاریهای استانی و ملی در حوزه استانداردسازی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار درباره راهکارهای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در استان بحث و تبادلنظر شده و چالشها و فرصتهای موجود در حوزه استانداردسازی و تدوین برنامههای مشترک برای بهبود کیفیت و انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین همچنین بر لزوم همکاری نزدیکتر میان سازمان ملی استاندارد و دستگاههای اجرایی استان تأکید کردند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینههای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم فراهم شود.