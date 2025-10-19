عملیات نصب پمپ درون چاهی (ESP) در یکی دیگر از چاه‌های طرح توسعه میدان نفتی یاران، با تلاش متخصصان و کارکنان این میدان در بخش جنوبی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ عملیات نصب پمپ درون چاهی (ESP) در یکی دیگر از چاه‌های طرح توسعه میدان نفتی یاران با استفاده از دکل تراک مانتد ۵۰۱ پرشیا، با رعایت کامل الزامات ایمنی، انطباق دقیق با برنامه زمان بندی مصوب و همکاری مؤثر میان واحد‌های فنی، خدماتی و ایمنی به انجام رسید.

پس از اتمام مراحل نصب، عملیات برچیدن دکل و آماده سازی آن برای انتقال به چاه بعدی به منظور ادامه اجرای برنامه نصب پمپ‌های درون چاهی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه ریزی ها، عملیات انتقال دکل به موقعیت جدید طی روز‌های آینده اجرا خواهد شد.

دکل تراک مانتد ۵۰۱ پرشیا به عنوان یکی از دکل‌های سریع، چابک و پیشرو در ناوگان عملیاتی شناخته می‌شود که با قابلیت استقرار و آماده به کاری در زمان کوتاه، نقش مؤثری در افزایش بهره وری، کاهش زمان توقف چاه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های نگهداشت و افزایش تولید ایفا می‌کند.

کارشناسان فنی طرح توسعه میدان یاران معتقدند استفاده از دکل‌های تراک مانتد، به ویژه در مناطق با شرایط جغرافیایی دشوار، موجب کاهش قابل توجه هزینه‌ها و زمان عملیات می‌شود. به گفته این کارشناسان، اجرای پیوسته عملیات نصب پمپ‌های درون چاهی در چاه‌های منتخب، علاوه بر افزایش پایداری تولید، به بهبود ضریب بهره دهی چاه‌ها نیز کمک می‌کند.

شایان ذکر است دکل ۵۰۱ پرشیا طی ماه‌های اخیر سه عملیات مشابه را با موفقیت به انجام رسانده و افزایش تولید حدود دو هزار بشکه‌ای نفت از چاه‌های یادشده را محقق کرده است.