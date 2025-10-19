پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گفت: طرحهای گردشگری که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات حمایتی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اصغر شالبافیان در سفر به شهرستانهای کازرون و کوهچنار ضمن بازدید میدانی از ظرفیتها و طرحهای در حال اجرا، بر اهمیت تقویت زیرساختهای گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد و افزود: این مناطق با داشتن جاذبههای گردشگری طبیعی و تاریخی و همچنین صنایعدستی غنی میتوانند به قطبهای مهم گردشگری استان تبدیل شوند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وامور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مسافران و گردشگران، نیازمند تقویت اقامتگاهها و زیرساختهای خدماتی هستیم تا بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم. همچنین پروژههای گردشگری متعددی در حال اجراست که حمایتهای مالی و تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات کمبهره ۴ تا ۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برای تسریع در اجرای آنها فراهم شده است.
شالبافیان از تصمیمهایی خبر داد که شامل کمک به مرمت بناهای تاریخی، حمایت از کارگاههای صنایعدستی و تسهیل صدور مجوزهای طرحهای گردشگری است.
وی تأکید کرد: در حوزه صنایعدستی، توسعه کارگاهها و تقویت ظرفیتها با تسهیلات ویژه دولت همراه خواهد بود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در بازدید از حمام تاریخی ملا بابا به دلیل جایگاه فرهنگی و تاریخی آن، مرمت آن در اولویت قرار گرفته است، گفت: در صورت نیاز، این بنا آماده واگذاری به سرمایهگذاران صاحب صلاحیت در قالب ماده ۲۷ است تا بهرهبرداری مناسب از آن انجام شود.
شالبافیان همچنین بر ضرورت همکاری همهجانبه نهادها و دستگاههای مرتبط برای تحقق توسعه پایدار گردشگری و صنایعدستی کازرون و کوهچنار تأکید کرد و افزود: با حمایت دولت و هماهنگی بین بخشهای خصوصی و دولتی، میتوان آیندهای روشن برای گردشگری و صنایعدستی این دو شهر رقم زد.