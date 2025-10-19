فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: شهیدان، نماد عزت و اقتدار نظام اسلامی‌اند و امنیت امروز کشور مرهون ایثار و از خودگذشتگی آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی دوازده روزه، با قدردانی از حضور فرمانده کل فراجا، خانواده‌های معظم شهدا، ائمه جمعه، روحانیت، اعضای شورای تأمین و اداری کیش، افزود: مایه افتخار است که امروز با همکاری امام جمعه و مسئولان منطقه آزاد کیش، میزبان بیش از ۴۰۰ نفر از خانواده‌های معظم ۱۳۳ شهید والامقام فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستیم.

فرمانده انتظامی ویژه کیش بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مراسم گامی مؤثر در زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده باشد.

مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور خانواده ۱۳۳ شهید پلیس در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.