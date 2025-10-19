سربیشه با منفی ۲ درجه سلسیوس به همراه خیرآباد و توچال سردترین ایستگاه سرد کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق با الگوی نقشه‌ها و تحت تاثیر اختلاف فشار حاکم بر منطقه برای سه روز آینده گاهی افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در برخی نقاط افزایش ابر قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: در مناطق مستعد وزش باد و گرد و خاک می‌تواند می‌تواند سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود که استفاده از ماسک در ساعات آلودگی هوا توصیه می‌شود.

به گفته وی دمای هوا امروز ادامه روند کاهش نسبی خود را خواهد داشت و از امشب روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی می‌شود، ضمن اینکه امشب هم وقوع یخبندان برای مناطق سردسیر از جمله سربیشه وجود دارد.

روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شد.