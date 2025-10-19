پخش زنده
رییس ستاد انتخابات مازندران: امروز آخرین مهلت استعفایِ مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای شهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس ستاد انتخابات مازندران گفت: امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ آخرین مهلت استعفایِ مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهاست.
حسینی جو افزود: بر اساس قانون انتخابات شوراها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان وقت امروز ۲۷ مهرماه فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند.
وی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، از فردا دوشنبه ۲۸ مهرماه باید برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.
رییس ستاد انتخابات مازندران یاداور شد: داوطلبان انتخابات شوراهای روستا؛ مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هم از ۲۴ تا ۳۰ آبان باید از سمت خود استعفا دهند.
حسینی جو با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بصورت الکترونیک برگزار میشود افزود: حضور به موقع داوطلبان برای انجام فرایند انتخابات ضروری است چرا که زمانهای اعلام شده تمدید نخواهد شد.
لازم به ذکر است ثبت نام برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ انجام میشود و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.