در بازدید دادستان عمومی و انقلاب ایذه و دادیار این دادسرا از زندان رامهرمز، با درخواست ۴۵ نفر در خصوص برخورداری از ارفاقات قانونی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بازدید صادق دقیقیان، دادستان عمومی و انقلاب ایذه و دادیار این دادسرا از زندان رامهرمز، به درخواست‌های ۱۰۰ نفر از زندانیان رسیدگی شد و براساس تصمیمات اتخاذ شده، ۴۰ نفر از آنان مشمول نهادهای ارفاقی شامل مرخصی و اشتغال خارج از زندان شده و ۵ نفر نیز با ارفاقات قانونی صورت گرفته، آزاد شدند و مابقی درخواست‌ها نیز بررسی خواهد شد.

وی افزود: اهم درخواست زندانیان، استفاده از نهاد‌های ارفاقی در خصوص محکومان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در رابطه با متهمان، بوده است.

دقیقیان اظهار داشت: بازدید از زندان‌ها و رسیدگی به درخواست زندانیان از برنامه‌های مستمر این دادستانی است.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه تأکید کرد: وفق قانون تنها واجدین شرایط از نهاد‌های ارفاقی بهره‌مند می‌شوند و این سیاست‌ها شامل مرتکبان جرائم خشن و اخلال‌گران آسایش عمومی نخواهد شد.