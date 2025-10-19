پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی با حضور اساتید، کارکنان و جمعی از دانشجویان در دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد برگزار شد.
در این مراسم، حسینی رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد با اشاره به سیوچهارمین سالگرد تأسیس این دانشگاه گفت: هدف از ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی، افزایش مهارتآموزی و ارتقای نقش آموزشهای مهارتی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، فرهنگ و هنر بوده است.
وی افزود: مأموریت اصلی دانشگاه علمی و کاربردی، افزایش مهارت فارغالتحصیلان و کمک به اشتغال پایدار آنان در بخشهای مختلف اقتصادی است.
حسینی با اشاره به وضعیت آموزشی این دانشگاه در استان یزد اظهار کرد: هماکنون ۹ مرکز آموزشی فعال زیرمجموعه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در استان یزد فعالیت دارند و حدود ۳ هزار دانشجوی در حال تحصیل در این مراکز مشغول آموزش هستند.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد ادامه داد: در سه دهه گذشته، بیش از ۳۷ هزار دانشجو از این دانشگاه در استان یزد فارغالتحصیل شدهاند و امیدواریم با تقویت انگیزه در میان جوانان، شاهد افزایش تعداد دانشجویان مهارتی در آینده باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه علمی و کاربردی استان یزد در رشتههای حقوق، تربیتبدنی، برق، مکانیک، هنر، تئاتر، موسیقی و امداد و نجات دانشجو میپذیرد.