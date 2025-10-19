فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مهارت‌های دینی و اعتقادی به‌عنوان سد مستحکم در برابر جنگ‌های روانی و عملیات پیچیده دشمن، در اولویت برنامه‌های نیروی دریایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در آیین گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ستاد این نیرو، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس این نهاد، با بیان اینکه امروز در جمع صمیمانه همرزمان و خانواده‌های گرامی آنان و در ماهی سرشار از مهربانی و برکت قرار داریم، اظهار داشت: این روز بهانه‌ای شد برای تأکید بر پیوند مقدس و استواری که بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا نهاده است؛ پیوندی که به برکت خون شهدای عزیز و هدایت‌های مقام معظم رهبری، جایگاه ویژه‌ای دارد.

امیر دریادار ایرانی ادامه داد: حمایت‌های مستمر و ارزشمند سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، همواره چراغ راه ما در مسیر رشد و تعالی نیروی دریایی بوده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اینکه فرزندان کارکنان نیروی دریایی در رشته‌های پزشکی، مهندسی عمران و مهندسی شیمی موفق به کسب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی شده‌اند، برای ما بسی افتخار است. این موفقیت‌ها نتیجه تلاش مستمر خانواده‌های همرزمان است که نقش مهمی در تربیت و پیشرفت فرزندان خود ایفا می‌کنند.

وی مهارت دینی، انضباط و تبعیت دقیق از فرماندهان را عامل اصلی موفقیت در شرایط سخت دانست و افزود: امروز نیز مهارت‌های دینی و اعتقادی به‌عنوان سد مستحکم در برابر جنگ‌های روانی و عملیات پیچیده دشمن، در اولویت برنامه‌های نیروی دریایی قرار دارد.

امیر دریادار ایرانی در پایان خاطرنشان کرد: از تلاش‌های سازمان عقیدتی سیاسی و اجرای طرح‌های «مصباح» به‌عنوان پایه‌های قوی در تعالی نیروی دریایی صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با استمرار این زحمات، بتوانیم شایسته مردم شریف ایران باشیم.