مدیر امور بهرهبرداری شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به مشترکان پرمصرف گاز اخطار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین کوهیان گفت: مشترکان پیش از ورود به فصول سرد سال، تمامی مسائل مربوط به بهینه مصرف کردن گاز طبیعی را مد نظر قرار دهند.
وی افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز در استان، رعایت نکات بهینهسازی مصرف گاز، نه تنها از نظر اقتصادی به نفع مشترکبن است بلکه به حفظ منابع انرژی و تامین پایدار گاز در سطح استان کمک می کند.
وی از تمامی مشترکان خواست تا از روشهای مختلفی همچون نصب تجهیزات کممصرف، عایقبندی مناسب در ساختمانها، و استفاده صحیح از سیستمهای گرمایشی بهرهبرداری کنند تا در این فصل پرمصرف، شاهد کمترین میزان هدررفت انرژی باشیم.