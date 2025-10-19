رئیس مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: مرکز کوهورت دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات شنوایی و شبکه بهداشت و درمان هویزه، موفق به اجرای یکی از طرح‌های اثرگذار ملی در حوزه سلامت عمومی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر نادر صاکی با اشاره به اجرای موفق «مطالعه هم‌گروهی شنوایی گوش در کوهورت هویزه» اظهار داشت: مرکز کوهورت دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات شنوایی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان هویزه، موفق به اجرای یکی از طرح‌های اثرگذار ملی در حوزه سلامت عمومی شد.

وی افزود: این مطالعه که در چهارچوب طرح ملی کوهورت پرشین طراحی و اجرا گردید، با مشارکت هزار و ۸۴۵ نفر از جمعیت بزرگسال ۳۵ تا ۷۰ سال منطقه هویزه انجام و نتایج آن در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شد.

دکتر صاکی تصریح کرد: نتایج اولیه این مطالعه نشان داد که درصد قابل توجهی از شرکت‌کنندگان دچار درجاتی از کم‌شنوایی بوده‌اند. همچنین ارتباط معنی‌داری میان کم‌شنوایی و عوامل خطر مهمی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی–عروقی، مصرف سیگار، مواجهه با اصوات شدید و سابقه ضربه به سر مشاهده شد، به‌طوری‌که بیماری دیابت ۳۰.۲ درصد، بیماری قلبی و عروقی ۱۵.۸ درصد و سیگار ۲۷.۳ درصد در بروز کم‌شنوایی اثرگذار تشخیص داده شد.

رئیس مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت این مطالعه، بیان داشت: این طرح توانسته است خلأ اطلاعاتی موجود در زمینه سلامت شنوایی در جنوب‌غرب ایران، به‌ویژه در جمعیت عرب منطقه هویزه را پر کند و مبنای طراحی پروتکل‌های غربالگری شنوایی بزرگسالان در جنوب کشور قرار گیرد. این دستاورد علمی، نمونه‌ای روشن از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه در پاسخ به نیاز‌های واقعی جامعه و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است.

دکتر صاکی یادآور شد: طراحی و اجرای «مطالعه کوهورت هویزه» به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. این طرح در پاسخ به تغییرات چشمگیر در الگوی بیماری‌ها طی دهه‌های اخیر، از جمله افزایش بار بیماری‌های غیرواگیر نسبت به بیماری‌های واگیر، روند سالمندی جمعیت ایران، و تأثیرات ناشی از شهرنشینی شکل گرفت.

وی عنوان کرد: با توجه به این تحولات، ترکیب بیماری‌ها و میزان بار آنها در جامعه دستخوش تغییر شده است. شناسایی علل بیماری‌ها و پیشگیری از مرگ‌های زودرس، نقش مهمی در افزایش امید به زندگی دارد. از این‌رو، برای دستیابی به الگوی دقیق بیماری‌ها و یافتن راه‌حل‌های مؤثر، لازم است مطالعاتی متناسب با شرایط هر منطقه از جمله اقلیم، تغذیه، وضعیت بهداشتی و ویژگی‌های قومی طراحی و اجرا شود؛ بنابراین مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت، بهترین روش برای بررسی روند بیماری‌ها در طول زمان و پیشگیری از عوارض جدی آنهاست. این نوع مطالعه، امکان ارزیابی هم‌زمان تأثیر سبک زندگی، زمینه‌های ژنتیکی و سایر عوامل خطر را فراهم می‌سازد و به‌عنوان راه‌حلی اساسی در سیاست‌گذاری سلامت شناخته می‌شود.

دکتر صاکی تصریح کرد: در کنار مطالعه اصلی کوهورت بیماری‌های غیرواگیر، مجموعه‌ای از کوهورت‌های فرعی نیز طراحی و اجرا شده‌اند که شامل کوهورت چشم، کوهورت شنوایی، کوهورت قلب و کوهورت تنفس است. این مطالعات مکمل، با تمرکز بر ابعاد تخصصی‌تر سلامت، به غنای علمی پروژه و پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیاز‌های منطقه‌ای کمک شایانی کرده‌اند.