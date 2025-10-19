به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان کارشناسان مرکز تحقیقات بروجرد با کمک گرفتن از دانش هسته‌ای موفق به کشت پنبه‌ای شدند.



کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد گفت:طلای سفید با محوریت توسعه کشت پنبه هم‌اکنون در استان‌های لرستان، خوزستان، ایلام، سمنان و کرمان در حال اجراست.



مهدی شعبان افزود:در مرکز تحقیقات بروجرد کارشناسان این مرکز با کمک گرفتن از دانش هسته‌ای موفق به کشت پنبه‌ای شدند که دو ارقام پرتو و تابان تولید شده ی با انرژی هسته ای و پرتو تابی میانگین بالاتری از دیگر ارقام دارند



محمود نصرالهی رئیس پردیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد هم با اشاره به ارقام و سازگاری ارقام این کشت گفت:ارقام اصلاح‌شده‌ با عملکردی بیش از چهار تن در هکتار، رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده‌اند.

محمد شاهوردی مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره به واردات سالانه۵۰ هزار تن پنبه در کشور گفت: با کشت پنبه در پنج استان به صورت تحقیقاتی وتوسعه ی آن در زمین های کشاورزی می‌توان از خروج ۲۰۰ میلیون دلار سالانه از کشور جلوگیری کرد.