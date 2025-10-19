به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر هندبال دختران کشور به میزبانی شهر یاسوج در سالن ورزشی پوریای ولی در حال برگزاری است و روز بیست‌ونهم مهرماه به کار خود پایان می‌دهد.

نماینده فدراسیون هندبال کشور با بیان اینکه این رقابت‌ها با حضور ۳۰ تیم از استان‌های مختلف کشور در یاسوج آغاز شد گفت: پس از سه روز رقابت نفس‌گیر، ۱۶ تیم برتر به مرحله بعدی صعود کردند تا برای رسیدن به جایگاه قهرمانی تلاش کنند.

امیری بر اهمیت این رقابت‌ها در کشف و پرورش استعداد‌های آینده هندبال ایران تأکید کرد و افزود: هدف اصلی این المپیاد، شناسایی استعداد‌های نوظهور و ایجاد مسیر رشد برای قهرمانان فردا است.

وی سطح مسابقات را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه سطح فنی مسابقات بسیار بالا بوده و تیم‌ها با انگیزه و نظم خوبی در این رقابت‌ها حضور یافته‌اند.

هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر هندبال دختران کشور، به میزبانی اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، با همکاری فدراسیون هندبال، همچنان در فضایی پرشور در حال برگزاری است و در روز پایانی، تیم‌های برتر معرفی و جوایز قهرمانان اهدا خواهد شد.