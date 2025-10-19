به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون جهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: ۲۵ هکتار از باغات شهرستان سردشت را انار تشکیل می‌دهد که متوسط عملکردباغات انارشهرستان سردشت ۲۰ تن در هکتار است.

ادریس حسن زاده افزود: پیش بینی شده است حدود ۵ هزار تن محصول انارتولید و روانه بازار مصرف شود.

وی هم چنین افزود: منطقه آلان در نقطه صفر مرزی این شهرستان تنها منطقه‌ای است که در سطح استان انار در آن پرورش می‌یابد وهرساله برداشت انار از اوایل مهرماه شروع و تا آبان ماه ادامه دارد.

انار شیرین، می‌خوش، انار ترش، انار باپوست سفید جزو ارقام‌های انار شهرستان هستند. محصول برداشت شده بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شود که علاوه بر مصرف داخلی به شهر‌های همجوارو عراق نیز صادر می‌شود.