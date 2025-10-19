پخش زنده
با تدبیر معاونت اقتصادی استانداری گلستان میزخدمت برای گرهگشایی از کار سرمایهگذارانی در استان که در فرآیند گرفتن استعلامات، به مانع برخورد کردهاند، دایر شدهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران استان، نشست و حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری طی هفته پیش رو (۲۶ لغایت ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴) در محل دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان برگزار میشود.
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان میتوانند در این مدت، در ساعات اداری به دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان مراجعه کنند.