به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوه: طرح تعریض محور قدیم ساوه تا غرق آباد به طول ۱۴ کیلومتر زیرسازی شده و با تامین اعتبار آسفالت می‌شود.

به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان و هفته تربیت بدنی، پیاده روی عمومی و خانوادگی در شهر هندودر شهرستان شازند برگزار شد.

در این همایش مردم مسیر بخشداری، خیابان امام حسین (ع)، میدان بصیر تا پارک شهدای گمنام را پیاده روی کردند.

مانور مدیریت بحران، ترکیبی از سیل و زلزله اوایل آبان در شازند برگزار می‌شود.

طرح پایش سلامت شهروندان با حضور پرفسور اردشیر قوام زاده از چهر‌های ماندگار پزشکی و جمعی از پزشکان متخصص در تفرش برگزار شد.

در این طرح بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان تفرشی معاینه و غربالگری شدند.