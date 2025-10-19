پخش زنده
هفته هفتم فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
نتیجه جمعه ۲۵ مهر:
اونیون برلین ۳ – ۱ بوروسیا مونشن گلادباخ
نتایج شنبه ۲۶ مهر:
اف ث کلن ۱ – ۱ آگزبورگ
هایدن هایم ۲ – ۲ وردربرمن
ماینتس ۳ – ۴ بایرلورکوزن
ار بی لایپزیش ۲ – ۱ هامبورگ
وولفسبورگ ۰ – ۳ اشتوتگارت
بایرن مونیخ ۲ – ۱ بوروسیا دورتموند (داربی در کلاسیکر)
برای بایرن هری کین در دقیقه ۲۲ و مایکل اولیس ۷۹ گلزنی کردند و گل تیم دورتموند را یولیان براندت در دقیقه ۸۴ وارد دروازه حریف کرد.
یک شنبه ۲۷ مهر:
فرایبورگ – آینتراخت فرانکفورت
سن پائولی – هوفنهایم
در جدول بوندسلیگای آلمان تیم بایرن مونیخ با ۲۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای ار بی لایپزیش با ۱۶، اشتوتگارت با ۱۵ و بوروسیا دورتموند و بایرلورکوزن با ۱۴ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند.