به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

نتیجه جمعه ۲۵ مهر:

اونیون برلین ۳ – ۱ بوروسیا مونشن گلادباخ

نتایج شنبه ۲۶ مهر:

اف ث کلن ۱ – ۱ آگزبورگ

هایدن هایم ۲ – ۲ وردربرمن

ماینتس ۳ – ۴ بایرلورکوزن

ار بی لایپزیش ۲ – ۱ هامبورگ

وولفسبورگ ۰ – ۳ اشتوتگارت

بایرن مونیخ ۲ – ۱ بوروسیا دورتموند (داربی در کلاسیکر)

برای بایرن هری کین در دقیقه ۲۲ و مایکل اولیس ۷۹ گلزنی کردند و گل تیم دورتموند را یولیان براندت در دقیقه ۸۴ وارد دروازه حریف کرد.

یک شنبه ۲۷ مهر:

فرایبورگ – آینتراخت فرانکفورت

سن پائولی – هوفنهایم

در جدول بوندسلیگای آلمان تیم بایرن مونیخ با ۲۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۱۶، اشتوتگارت با ۱۵ و بوروسیا دورتموند و بایرلورکوزن با ۱۴ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.