به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرماندار بروجن گفت: عملیات انفجار کنترل‌شده در مسیر اجرای پروژه راه‌سازی کمربندی شمالی شهر بروجن، فردا انجام می‌شود.

مسعود زمانی، گفت: عملیات انفجار کنترل شده راه‌سازی کمربندی شمالی شهر بروجن (ضلع جنوبی_ جنب جاده شهرکرد) روز دوشنبه ۲۸مهرماه بین ساعت ۱۶ تا ۱۸ انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است صدای این انفجار در برخی نقاط شهر شنیده شود ،افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود در زمان اجرای عملیات، از حضور در محل انفجار خودداری کنند.