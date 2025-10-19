نجات ۴ زندگی با اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی درمشهد
اهدای اعضای بیمار ۵۱ ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به چهار بیمار نیازمند، حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و پنجاهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «علی دهقانی» معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانوادهاش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بیمار ۵۵ ساله ساکن بیرجند که از نارسایی کبد رنج میبرد اهدا و پیوند شد.
وی گفت: قرنیههای زنده یاد دهقانی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.