امامجمعه اهل سنت کیش، گفت: پاسداشت از شهدای فراجا، نمایش همبستگی و اقتدار ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدای فراجا نماد اقتدار و بیداری ملت ایران هستند.
او افزود: در این جنگ نابرابر، شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به کشور بودیم و در این حملات، زنان و کودکان بیگناه به شهادت رسیدند، اما ملت ایران با پیروی از رهبر شجاع خود و انجام وعده انتقام سخت، در عملیات صادق سه پاسخی قاطع به تجاوز دشمنان دادند.
امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: شهدای عزیز انتظامی که در راه حفظ امنیت کشور به شهادت رسیدند، نماد هوشیاری، غیرت و همراهی مردم با نیروهای نظامی و انتظامی هستند.
شیخ یعقوب شمس، گفت: دشمنان گمان میکردند میتوانند امنیت داخلی کشور را هدف بگیرند، اما حضور مردم و همکاری آنان با پلیس، بسیاری از مزدوران و عوامل دشمن را رسوا و دستگیر کرد.
امامجمعه اهل سنت کیش با تجلیل از برگزارکنندگان مراسم گرامیداشت شهدا، گفت: ما قدردان رشادتها و فداکاریهای شهدای فراجا هستیم و برای خانوادههای معظم آنان عزت و صبر مسئلت داریم.