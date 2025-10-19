امام‌جمعه اهل سنت کیش، گفت: پاسداشت از شهدای فراجا، نمایش همبستگی و اقتدار ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدای فراجا نماد اقتدار و بیداری ملت ایران هستند.

او افزود: در این جنگ نابرابر، شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به کشور بودیم و در این حملات، زنان و کودکان بی‌گناه به شهادت رسیدند، اما ملت ایران با پیروی از رهبر شجاع خود و انجام وعده انتقام سخت، در عملیات صادق سه پاسخی قاطع به تجاوز دشمنان دادند.

امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: شهدای عزیز انتظامی که در راه حفظ امنیت کشور به شهادت رسیدند، نماد هوشیاری، غیرت و همراهی مردم با نیرو‌های نظامی و انتظامی‌ هستند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: دشمنان گمان می‌کردند می‌توانند امنیت داخلی کشور را هدف بگیرند، اما حضور مردم و همکاری آنان با پلیس، بسیاری از مزدوران و عوامل دشمن را رسوا و دستگیر کرد.

امام‌جمعه اهل سنت کیش با تجلیل از برگزارکنندگان مراسم گرامیداشت شهدا، گفت: ما قدردان رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای فراجا هستیم و برای خانواده‌های معظم آنان عزت و صبر مسئلت داریم.