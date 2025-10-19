به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد کابینت سازی برای گرانفروشی و تقلب در ساخت و نصب کابینت به میزان ۲ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را از بابت گرانفروشی علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت هفت میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین از بابت تقلب حکم به پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده اظهارداشت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کابینت سازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.