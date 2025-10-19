پخش زنده
امروز: -
هفته هشتم فوتبال لیگ یک فرانسه شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
نتایج جمعه ۲۵ مهر:
پاری سن ژرمن ۳ – ۳ استراسبورگ (گلهای پاریس: برادلی بارکولا در دقیقه ۶، گونسالو راموس ۵۸ و سنی مایولو ۷۹)
نتایج شنبه ۲۶ مهر:
نیس ۳ – ۲ المپیک لیون
آنژه ۱ – ۱ موناکو (گل: فلوریان بالوگان در دقیقه ۷۲)
المپیک مارسی ۶ – ۲ لوآور
۴ گل تیم مارسی را میسون گرین وود در دقایق ۳۵، ۶۷، ۷۲ و ۷۶ به ثمر رساند.
برنامه - یکشنبه ۲۷ مهر:
لانس – اف ث پاری
لوریان – برست
رن – اوسر
تولوز – متس
نانت – لیل
در جدول لیگ یک فرانسه تیم المپیک مارسی با ۱۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای پاری سن ژرمن با ۱۷، استراسبورگ با ۱۶ و المپیک لیون با ۱۵ و موناکو با ۱۴ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.