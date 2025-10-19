به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

نتایج جمعه ۲۵ مهر:

پاری سن ژرمن ۳ – ۳ استراسبورگ (گل‌های پاریس: برادلی بارکولا در دقیقه ۶، گونسالو راموس ۵۸ و سنی مایولو ۷۹)

نتایج شنبه ۲۶ مهر:

نیس ۳ – ۲ المپیک لیون

آنژه ۱ – ۱ موناکو (گل: فلوریان بالوگان در دقیقه ۷۲)

المپیک مارسی ۶ – ۲ لوآور

۴ گل تیم مارسی را میسون گرین وود در دقایق ۳۵، ۶۷، ۷۲ و ۷۶ به ثمر رساند.

برنامه - یکشنبه ۲۷ مهر:

لانس – اف ث پاری

لوریان – برست

رن – اوسر

تولوز – متس

نانت – لیل

در جدول لیگ یک فرانسه تیم المپیک مارسی با ۱۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۱۷، استراسبورگ با ۱۶ و المپیک لیون با ۱۵ و موناکو با ۱۴ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.