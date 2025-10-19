مجتمع آموزشی ۲۰ کلاسه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در چالوس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجتمع آموزشی و پرورشی ۲۰ کلاسه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در منطقه سینوای چالوس به بهره برداری رسید.

این مجتمع آموزشی دارای زیربنایی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و در سه طبقه و ۲۰ کلاس احداث و با اعتبار بیش از ۶۵ میلیارد تومان توسط حاج رحیم قربانی خیر نیک اندیش در چالوس احداث شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در حاشیه آئین افتتاح و بهره برداری از این مجتمع آموزشی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای مازندران گفت: مهر ماه امسال حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه با دستور رئیس جمهور با ظرفیت ۱۲ هزار کلاس درس مورد بهره برداری قرار گرفت.

حمیدرضا خان محمدی با بیان اینکه مطابق دستور رئیس جمهور حدود ۶۱ درصد مشارکت مردم را داشتیم، افزود: پنج هزار و ۳۰۰ پروژه طرح نهضت توسعه عدالت در سطح کشور باقی مانده است که امیدواریم با حضور و مشارکت مردم همچون حاج رحیم قربانی که همین مدرسه را در منطقه سینوا به طور ۱۰۰ درصد و ظرف مدت بسیار کوتاه احداث کرده و تحویل دانش آموزان داده است.

وی تصریح کرد: همه مردم پای کار آمدند و حتی طبق دستور رئیس جمهور پویش «بساز مدرسه» آغاز شد که امیدواریم با مشارکت مردم و حتی در کمک‌های کوچک از کارگری تا هزینه‌های مالی در این پویش شرکت کنند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به اینکه ما با دو مدل مدرسه مواجه هستیم، گفت: مدارسی نیاز به تخریب و بازسازی دارند که شناسایی شدند که در گام اول نهضت توسعه عدالت قرار داده شد.

خان محمدی ادامه داد: همچنین در نشانگر‌های برنامه هفتم نیز باید به ۸۰ درصد شاخص مدارسی که نیاز به مقاوم سازی و تخریب دارند دست پیدا کنیم که در نهضت توسعه عدالت طراحی حدود ۲۰ درصد این مدارس با توجه به گام پنج ساله طراحی شده است و امیدواریم که تا پایان برنامه هفتم به آن نشانگر مطلوب برسد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس نیز اظهار داشت: امروز یک مجتمع آموزشی و پرورشی شامل دبستان و دبیرستان دخترانه در منطقه سینوای چالوس افتتاح شد که کلنگ این پروژه بزرگ در هفته دولت سال ۱۴۰۱ بر زمین زده شد و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

مهرزاد باروجی بیان کرد: این مجتمع آموزشی دارای زیربنایی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و در سه طبقه احداث شده است.

وی افزود: تیپ نقشه‌ای آن ۹ کلاسه، اما بیش از ۲۰ کلاس درس، کارگاه، کتابخانه و سالن اجتماعات دارد و تعداد ۱۸۰ دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان چالوس تصریح کرد: هزینه ساخت این مجتمع آموزشی بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان توسط خیر نیک اندیش حاج رحیم قربانی انجام گرفته و این پروژه در راستای طرح رئیس جمهور محترم و به منظور توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزشی اجرا شده است.