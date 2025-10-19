به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری در خصوص اقدامات بعمل آمده برای دریافت اسناد تک برگ اراضی دولتی امیدیه اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویت‌های کاری قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

قنبری ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده ۹۲ فقره سند تک برگ در نیمه نخست امسال جهت اراضی دولتی شهرستان امیدیه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شده است.