رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت پیشگیری و غربالگری، نسبت به شیوع این بیماری خاموش در میان زنان میان‌سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحی فرد گفت: بسیاری از بیماران بدون آگاهی از وضعیت استخوان‌های خود، با علائمی، چون درد پا و بی‌حسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، با این حال متخصصان تأکید دارند که پوکی استخوان اغلب بدون علامت است و تنها با غربالگری قابل تشخیص خواهد بود.

وی گفت: پوکی استخوان یک بیماری خاموش است که بیشتر زنان میان‌سال را درگیر می‌کند.

صالحی فرد افزود:متأسفانه بسیاری از افراد زمانی متوجه بیماری می‌شوند که دچار شکستگی شده‌اند.

وی بر اهمیت سبک زندگی سالم تأکید کرد و افزود: تغذیه مناسب، به‌ویژه مصرف شیر و لبنیات کم‌چرب، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از پوکی استخوان داشته باشد. متخصصان توصیه می‌کنند افراد بالای ۵۰ سال، به‌ویژه زنان، نسبت به انجام تست تراکم استخوان اقدام کنند و با اصلاح سبک زندگی، از بروز این بیماری خاموش جلوگیری نمایند.