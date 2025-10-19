به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشست عصر دیروز اعضای تعاونی مرغداران شهرستان کرمان، موضوع تولید هر چه بیشتر و تداوم رونق تولید این محصول، مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست نقدینگی مهمترین دغدغه مشترک مرغداران استان مطرح، و تزریق تسهیلات سرمایه در گردش، لازمه رونق تولید و کسب و کار تولید کنندگان مرغ گوشتی عنوان شد.

روزانه حدود یکصد و نود تن مرغ گوشتی در کرمان تولید می‌شود که لازمه تداوم این چرخه، تکمیل زنجیره تولید و راه اندازی کشتارگاه و فروشگاه در پایان این زنجیره است که طبق گفته رئیس دیوان محاسبات، ظرفیت راه اندازی کشتارگاه وجود دارد و می‌توان با تزریق تسهیلات سرمایه در گردش و نقدینگی، به این موضوع رونق داد.