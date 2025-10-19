پخش زنده
کارخانه تولید و ریختهگری فولاد با هدف توسعه صنعتی و اشتغالزایی در شهرک صنعتی اسدآباد ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه این یکی از بزرگترین طرحهای صنعتی استان در حوزه فولاد است افزود: این طرح با سرمایهگذاری افزون بر ۱۴ میلیون دلار، شامل ساخت کارخانه تولید و ریختهگری در حوزه صنعت فولاد، واردات ماشینآلات تخصصی و تأمین مواد اولیه، گام مهمی در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.
حسن پیمانی با بیان اینکه در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و توسعه صنایع پایه، استان همدان شاهد آغاز طرحی بزرگ در حوزه صنعت فولاد است تصریح کرد: این پروژه با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و داخلی به ارزش دو میلیون دلار بوده که اخیراً ارزش سرمایه خود را افزایش داده و به مبلغ نزدیک به ۱۴ میلیون دلار رسیده و به زودی افتتاح خواهد شد.
او تاکید کرد: این کارخانه با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، ظرفیت تولید قابل توجهی در زمینه محصولات فولادی خواهد داشت و نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات ایفا خواهد کرد، همچنین ۸ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات تخصصی و پیشرفته برای تجهیز خطوط تولید در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه این تجهیزات با هدف افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت محصولات وارد کشور خواهد شد گفت: در کنار این موارد، مبلغ ۶ میلیون دلار نیز برای تأمین مواد اولیه و ساخت و ساز تاسیسات مورد نیاز کارخانه اختصاص یافته تا فرآیند تولید بدون وقفه و با پایداری لازم انجام گیرد.
پیمانی با اشاره به اهمیت این پروژه در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تاکید کرد: با بهرهبرداری کامل از این کارخانه، ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد و صدها شغل غیرمستقیم نیز در زنجیره تأمین و خدمات وابسته شکل خواهد گرفت.
او افزود: استان همدان با برخورداری از زیرساختهای مناسب، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مطلوب، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعتی کشور را دارد و این طرح میتواند نقطه عطفی در مسیر تحقق این هدف باشد.