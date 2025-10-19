به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ساعت آغازین معاملات امروز، مجموع ارزش بازار‌های سهام شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه به رقم ۱۱ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان، ارزش بازار بورس تهران معادل ۹ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به همراه بازار پایه حدود یک هزار و ۸۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده تحرک مثبت سرمایه‌گذاران و افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه کشور است.