بازار سهام ایران در معاملات امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، موفق شد برای اولین بار ارزش کل بازارهای سهام خود را از مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان عبور دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ساعت آغازین معاملات امروز، مجموع ارزش بازارهای سهام شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه به رقم ۱۱ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان، ارزش بازار بورس تهران معادل ۹ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به همراه بازار پایه حدود یک هزار و ۸۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
این افزایش قابل توجه نشاندهنده تحرک مثبت سرمایهگذاران و افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه کشور است.