همایش ملی گیاهان دارویی با رویکرد جهش تولید وصنایع تبدیلی در دانشگاه آزاد دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این همایش کارشناسان نقش صنایع تبدیلی در بهره برداری از گیاهان دارویی، چالشهای زیست محیطی و تنشهای اقلیمی را بررسی کردند.
علی ابراهیمی ورکیانی دبیر کار گروه تخصصی توسعه فن آوری و کار آفرینی معاونت علمی در این همایش گفت: ۸ هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه از آن، گیاهان دارویی است.
برپایی کارگاههای آموزشی، نمایشگاه گیاهان دارویی و محصولات غذایی سالم از دیگر برنامههای این همایش بود.
در شهرستان دامغان بیش ۳۰ گونه گیاهی کشت میشود که در صنعت دارویی کاربرد دارد.