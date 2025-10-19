به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این همایش کارشناسان نقش صنایع تبدیلی در بهره برداری از گیاهان دارویی، چالش‌های زیست محیطی و تنش‌های اقلیمی را بررسی کردند.

علی ابراهیمی ورکیانی دبیر کار گروه تخصصی توسعه فن آوری و کار آفرینی معاونت علمی در این همایش گفت: ۸ هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه از آن، گیاهان دارویی است.

برپایی کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه گیاهان دارویی و محصولات غذایی سالم از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

در شهرستان دامغان بیش ۳۰ گونه گیاهی کشت می‌شود که در صنعت دارویی کاربرد دارد.