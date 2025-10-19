رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه: در حادثه انحراف خودرو پراید از مسیر اصلی و برخورد با تیر برق در بزرگراه شهید سرابیان کرمانشاه دو نفر جان باختند و ۲ نفر هم مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: این حادثه ساعت ۹:۲۵ صبح امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) رخ داد.

آتشپاد سعید قادری گفت: سرنشینان خودرو سواری پراید بدلیل انحراف از مسیر اصلی و برخورد با تیر چراغ برق وسط بزرگراه در میان خودرو محبوس شده بودند که بلافاصله اکیپ اعزامی پس از رسیدن در صحنه و با استفاده از تجهیزات نجات و دستگاه‌های هیدرولیک، رها سازی شدند.

وی گفت: در این حادثه دو نفر فوت و پس از رها سازی و تائید عوامل اورژانس، تحویل عوامل نیرو‌های انتظامی شدند و مصدومان حادثه نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.