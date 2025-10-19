به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

لچه ۰ – ۰ ساسولو

پیزا ۰ – ۰ ورونا

تورینو ۱ – ۰ ناپولی

رم ۰ – ۱ اینتر (گل: آنژه بونسی در دقیقه ۶)

برنامه - یکشنبه ۲۷ مهر:

کومو – یوونتوس

کالیاری – بولونیا

جنوآ – پارما

آتالانتا – لاتسیو

میلان – فیورنتینا

دوشنبه ۲۸ مهر:

کرمونزه – اودینزه

در جدول سری آ ایتالیا تیم اینتر با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم میلان با ۱۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم یوونتوس با ۱۲ امتیاز پنجم است.