هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
لچه ۰ – ۰ ساسولو
پیزا ۰ – ۰ ورونا
تورینو ۱ – ۰ ناپولی
رم ۰ – ۱ اینتر (گل: آنژه بونسی در دقیقه ۶)
برنامه - یکشنبه ۲۷ مهر:
کومو – یوونتوس
کالیاری – بولونیا
جنوآ – پارما
آتالانتا – لاتسیو
میلان – فیورنتینا
دوشنبه ۲۸ مهر:
کرمونزه – اودینزه
در جدول سری آ ایتالیا تیم اینتر با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم میلان با ۱۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم یوونتوس با ۱۲ امتیاز پنجم است.